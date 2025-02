Leite participa da abertura do ano letivo na Rede Estadual em escola símbolo de resiliência e superação

A abertura oficial do ano letivo de 2025, na manhã desta quinta-feira (13/2), teve dois significados especiais. Além da volta às aulas para os mais de 700 mil estudantes em todo o Estado, a solenidade marcou a entrega da reforma do Instituto Estadual de Educação Paulo Freire, em São Sebastião do Caí, que foi recuperado após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul.

Para o governador Eduardo Leite e as secretárias da Educação, Raquel Teixeira, e de Obras Públicas, Izabel Matte, que participaram da cerimônia, a instituição se tornou símbolo da resiliência da educação gaúcha.

A unidade sofreu uma sequência de três alagamentos e, no episódio mais grave, em 2024, ficou completamente submersa. Os relatos e imagens daquele momento revelam o grau de destruição causado pelas águas, que chegaram a alcançar quase dois metros de altura, ultrapassando as portas do prédio. Quando o nível baixou, revelou a dimensão dos estragos: lama por todos os lados, móveis revirados, documentos perdidos e equipamentos danificados.

O governo investiu R$ 1 milhão na primeira etapa da reforma, que foi entregue nesta quinta e abrangeu reparos nas instalações elétricas e nas paredes, substituições de pisos e portas, pinturas internas e nas áreas de circulação e substituição da cobertura de um dos blocos. Além disso, foram feitas melhorias no paisagismo e adquiridos mobiliários novos e modernos. Revitalizada, a instituição começa, agora, um novo ciclo.

Além das reformas estruturais, a escola passou por melhorias no paisagismo e recebeu mobiliários novos e modernos -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Durante o ato, Leite compartilhou seu sentimento ao lembrar da visita que fez ao local em maio de 2024, logo após as enchentes.

"Ver a escola naquele estado foi doloroso demais. Choramos juntos naquele dia, mas agora os abraços são de alegria. Estamos simbolizando aqui, em São Sebastião do Caí, tudo o que queremos para a educação gaúcha, entregando estrutura digna e adequada para apontar um novo horizonte no Rio Grande do Sul. Da nossa parte, não faltará recurso, nem empenho, nem dedicação para transformar a realidade das nossas escolas", enfatizou.

Na ato desta quinta, o governador assinou a ordem de início da segunda etapa da obra, que contará com investimento de mais R$ 3,3 milhões. Serão realizadas outras melhorias, como a reforma completa do ginásio de esportes, a revitalização das áreas externas de lazer e diversas manutenções em blocos da escola.

"Estamos simbolizando aqui, em São Sebastião do Caí, tudo o que queremos para a educação gaúcha", afirmou Leite -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Izabel salientou a agilidade do governo na viabilização das obras. “Essa escola representa a força de recomeço do povo gaúcho. Firmamos um contrato emergencial para começar a obra imediatamente e providenciamos a estrutura necessária para receber os alunos e iniciar as atividades escolares em 2025, mas não paramos por aqui. Com a segunda etapa das obras, vamos deixá-la ainda mais estruturada, bonita e atrativa para os estudantes”, disse.

Além de retomar suas atividades, o estabelecimento de ensino está dando novos passos em 2025, passando a ofertar o Ensino Médio em Tempo Integral, que se soma ao Ensino Fundamental e ao Curso Normal, já oferecidos pela instituição.

Raquel celebrou os avanços conquistados na educação gaúcha. “É com grande alegria que damos início a mais um ano letivo. Com os investimentos que fizemos nos últimos anos, podemos dizer que a Rede Estadual nunca esteve tão preparada para receber nossos alunos e professores. Modernizamos escolas, ampliamos o acesso à educação em tempo integral e reforçamos o apoio pedagógico com materiais didáticos de qualidade e ferramentas tecnológicas inovadoras”, ressaltou.

Também estiveram presentes ao ato a diretora da escola, Márcia Rocha, além de estudantes, professores e servidores da instituição. “Hoje é um dia muito especial. Enfrentamos as enchentes e desafios estruturais, mas, com o apoio do governo do Estado, conseguimos mudar essa realidade. Nossos espaços ficaram modernos, adequados e preparados para as práticas pedagógicas. Nossos alunos se sentirão motivados e inspirados a alcançar seus sonhos”, pontuou Márcia.

Na oportunidade, também ocorreu a entrega simbólica dos novos uniformes escolares. O evento contou, ainda, com a presença de autoridades locais, como o prefeito de São Sebastião do Caí, João Marcos Guará.

Leite e servidores da instituição se reúnem na foto para marcar o novo início da escola -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Investimentos para 2025

O governo do Estado vem realizando melhorias expressivas na rede de ensino e celebra progressos em 2025, que abrangem ações inéditas, como a distribuição de uniformes escolares, a concessão da Bolsa Aprovação para estudantes do Ensino Médio, a ampliação da oferta de escolas em tempo integral, a conclusão de quase 800 obras no sistema educacional, o aporte de mais de meio bilhão de reais por meio do programa Agiliza Educação e investimentos significativos em recursos tecnológicos.

Distribuição gratuita de uniformes

Em uma iniciativa inédita, em 2025, o governo do Estado está entregando uniformes oficiais e gratuitos a todos os alunos da Rede Estadual. A administração investiu R$ 209 milhões para confeccionar e distribuir mais de 7 milhões de peças.

Os trajes, nas cores azul, verde e branco, além de conter elementos da cultura e da identidade gaúcha, são uma forma de promover economia e equidade entre os estudantes.

Já foi iniciada a distribuição das vestimentas nas escolas, priorizando-se os kits de verão. A previsão é que as entregas ocorram gradativamente ao longo de fevereiro em todas as regiões do Estado. Em Porto Alegre, a distribuição começa no dia 20.

Separados em kits de até dez peças, os uniformes foram desenvolvidos para atender a todas as estações do ano e contemplam diferentes modalidades de ensino.

O Kit 1, destinado aos alunos dos Anos Iniciais, Ensino Fundamental e Ensino Médio regular, inclui três camisetas de manga curta, duas camisetas de manga longa, um moletom, uma jaqueta, duas calças de moletom e uma bermuda. Já o Kit 2, voltado para estudantes da Educação Profissional e da Educação de Jovens e Adultos, contém três camisetas de manga curta, duas de manga longa, um moletom e uma jaqueta. Todas as peças trazem os símbolos do Estado e as palavras "Educação" e "Rede Estadual".

Expansão do Ensino Médio em Tempo Integral

A ampliação do Ensino Médio em Tempo Integral continua sendo uma das principais estratégias do governo do Estado. Neste ano, o modelo alcançou 296 escolas, o que significa que 27% das escolas que ofertam essa modalidade de ensino já adotam uma abordagem que incentiva o protagonismo do estudante, com trilhas de qualificação profissional, iniciação científica e disciplinas eletivas, além da garantia de quatro refeições diárias aos alunos. A meta do governo é que, até 2026, metade das instituições de Ensino Médio estaduais implantem o modelo.

Recuperação da infraestrutura escolar

Desde 2019, o governo do Estado investiu R$ 840,6 milhões na recuperação da infraestrutura das escolas estaduais. Esse montante abrange reformas, ampliações e requalificação de espaços escolares, incluindo obras supervisionadas pela Secretaria de Obras Públicas (SOP) e reparos viabilizados por aportes do programa Agiliza Educação.

Nesse período, foram concluídas 789 obras fiscalizadas pela SOP em 664 escolas, com investimento de R$ 160 milhões. Atualmente, há 228 atendimentos em curso em 203 instituições, entre obras em execução, por iniciar e em fase de contrato, totalizando R$ 177,4 milhões.

Agiliza Educação

O governo do Estado destinou, para 2025, um montante de R$ 180 milhões por meio do programa Agiliza Educação. Desde 2022, já foram encaminhados, por meio dessa iniciativa, R$ 503,2 milhões às escolas estaduais.

As verbas, repassadas diretamente às escolas, podem ser utilizadas para despesas de custeio, como aquisição de materiais didáticos e de limpeza, compra de ar-condicionado e ventiladores, contratação de serviços de pintura e reparos básicos nas redes hidráulica e elétrica. Além disso, os recursos possibilitam a compra de equipamentos permanentes, como materiais de laboratório, utensílios de cozinha e brinquedos para a Educação Infantil.

A escola também recebeu um dos Laboratórios Didáticos Móveis de Ciências da Natureza, que irão dinamizar o aprendizado -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Modernização tecnológica

Para o início do ano letivo, foram destinados R$ 77,5 milhões para a aquisição de 60 mil chromebooks, distribuídos para mais de 1,5 mil escolas. Além disso, foram entregues 3,6 mil desktops para 1.992 instituições (R$ 14 milhões) e 1 mil TVs de 50 polegadas para 739 escolas (R$ 2,2 milhões).

Desde 2020, já foram distribuídos mais de 235 mil chromebooks às escolas estaduais, dos quais 175 mil são exclusivos para uso dos alunos.

Bolsa Aprovação

Em janeiro de 2025, pela primeira vez, os estudantes da Rede Estadual beneficiários do programa Todo Jovem na Escola receberam os valores da Poupança Aprovação. Ao todo, o governo do Estado repassou mais de R$ 9 milhões a 49.407 alunos que se enquadram nos critérios do programa.

O novo benefício, criado em 2024, durante a reformulação do Todo Jovem na Escola, surgiu para incentivar a conclusão dos estudos e evitar a evasão escolar, garantindo um auxílio extra aos aprovados em cada ano letivo do Ensino Médio. Esse auxílio financeiro consiste no repasse anual de R$ 300 a estudantes que concluem a 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio.

Os valores são concedidos aos alunos em situação de vulnerabilidade social. O programa prevê a concessão de quatro tipos de incentivos, incluindo a Poupança Aprovação.

Investimento em ciência e infraestrutura laboratorial

Com um aporte de R$ 20 milhões, o governo estadual entregou Laboratórios Didáticos Móveis de Ciências da Natureza para 237 escolas de Ensino Médio em Tempo Integral ao longo do mês de janeiro. O objetivo é fortalecer o ensino experimental e tornar o aprendizado mais dinâmico e interativo.

Medidas emergenciais frente à onda de calor

Diante das altas temperaturas registradas no Estado nos últimos dias, a Seduc reforçou o monitoramento das condições de atendimento nas escolas. Por meio das Coordenadorias Regionais de Educação (CREs), foram adotadas medidas preventivas, como avaliação do fornecimento de energia elétrica e água potável, ampliação da hidratação dos alunos e fornecimento de alimentação mais leve na merenda escolar. Além disso, a pasta recomendou a suspensão das aulas de Educação Física em dias de calor extremo.