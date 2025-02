IMA é contemplado com R$ 3,38 milhões para ampliar rede de monitoramento da qualidade do ar em SC

Foto: Ricardo Trida / Arquivo/ SECOM

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) foi contemplado pelo Fundo para Reconstituição de Bens Lesados (FRBL), presidido pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), com R$ 3,38 milhões para ampliação da rede de monitoramento automática da qualidade do ar. Com esse recurso, será possível instalar seis novas unidades em diferentes cidades.



A decisão foi anunciada durante a 103ª reunião do Conselho Gestor do FRBL, realizada na quarta-feira, 12, após apreciação do projeto apresentado pelo IMA. A presidente do IMA, Sheila Meirelles, destacou a relevância da ampliação da rede de monitoramento e a constante colaboração das entidades que integram o FRBL com projetos que visam aperfeiçoar a gestão ambiental no Estado.



“Agradecemos ao Ministério Público e ao FRBL pela parceria em mais uma iniciativa importante em prol do meio ambiente em Santa Catarina. A ampliação da rede de monitoramento da qualidade do ar é fundamental para uma gestão ambiental mais efetiva, que forneça informações necessárias para que os órgãos públicos possam planejar e executar ações de controle da poluição atmosférica”, afirma Sheila.

Rede de monitoramento

Conforme o gerente de Resíduos e Qualidade Ambiental do IMA, Fábio Castagna da Silva, a seleção das cidades onde as novas estações devem ser instaladas ocorreu a partir de critérios populacionais e de risco à população. A projeção é que sejam contempladas as cidades de Blumenau, Chapecó, Criciúma, Itajaí, Jaraguá do Sul e Joinville.



Atualmente, existem três estações de monitoramento automático da qualidade do ar em funcionamento em Santa Catarina, nos municípios de Tubarão e Capivari de Baixo, na região Sul. Outras três estão em fase de implantação: em Florianópolis, Joinville e Otacílio Costa. “As novas estações permitirão que o IMA estabeleça uma rede de monitoramento capaz de fornecer dados para um diagnóstico mais preciso da qualidade do ar nas regiões com maior população ou maior risco de poluição atmosférica”, explica Fábio.



Quando todas as 12 estações de monitoramento automático da qualidade do ar estiverem instaladas (três já em funcionamento, três em implementação e seis com recursos garantidos pelo FRBL), o que deve ocorrer ao longo de 2026, a expectativa dos técnicos do IMA é cobrir 10 regiões metropolitanas e cerca de 54% da população catarinense.

Resultados

Os resultados do monitoramento das estações já em funcionamento, em Santa Catarina, e em outros estados brasileiros são divulgados em tempo real através do aplicativo MonitorAr disponibilizado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) . O mapa pode ser conferido por todos os cidadãos no site do IMA .

A previsão é que a partir do início de março os dados da estação recentemente instalada em Florianópolis, por meio de uma parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), passem a integrar o sistema. Atualmente, a estação da capital está em fase de comissionamento, ou seja, de calibragem, teste e validação dos dados.