Comissão Estadual inicia preparativos para os Festejos Farroupilhas de 2025

Os primeiros passos para os Festejos Farroupilhas de 2025 foram dados oficialmente nessa quarta-feira (12/2), em reunião realizada na Secretaria da Cultura (Sedac). Com a presença da titular da pasta, Beatriz Araujo, foram definidos a presidente, Denise Gress, o vice, Rogério Bastos, e o secretário, Matheus da Costa. No próximo encontro, agendado para 10 de março, serão escolhidos o tema e o patrono dos Festejos deste ano.

“Muito me honra assumir a responsabilidade de presidir a Comissão Estadual dos Festejos Farroupilhas de 2025. Neste ano, buscaremos criar um espaço de integração, aprendizado e respeito pela nossa cultura. Sabemos que, a cada ano, os Festejos crescem, e nossa comissão trabalhará com dedicação para garantir que 2025 seja um marco na nossa trajetória. Juntos, faremos dos Festejos Farroupilhas deste ano uma verdadeira homenagem ao nosso legado e à força do povo gaúcho”, afirmou Denise.

A Comissão é composta por 18 entidades. Estiveram presentes na primeira reunião representantes da Casa Civil, das secretarias da Educação e de Sistemas Penal e Socioeducativo, da Polícia Civil, do Instituto-Geral de Perícias, do Movimento Tradicionalista Gaúcho e da Fundação Cultural Gaúcha. Na edição de 2024 , os Festejos tiveram como tema o centenário do renomado pajador Jayme Caetano Braun, e como patrono o músico missioneiro Pedro Ortaça.