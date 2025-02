Encontro regional das mulheres em Vista Gaúcha celebra a força e a alegria das trabalhadoras do campo

Na quinta-feira, 13, o município de Vista Gaúcha sediou o aguardado Encontro Regional das Mulheres, reunindo cerca de 400 participantes de 12 municípios da região. O evento foi marcado por uma programação vibrante, exaltando a força, a ousadia e a alegria das mulheres trabalhadoras, especialmente aquelas que atuam no campo.

As atividades tiveram início às 8h30, com a acolhida das delegações, seguida de um café da manhã especial. Às 9 horas, ocorreu a abertura oficial, que contou com pronunciamentos emocionantes de autoridades municipais, sindicalistas e convidados.

A manhã seguiu com uma palestra motivacional ministrada por Caroline Reis e Paula Rosana Fortunato, que inspiraram as participantes a continuarem lutando por seus direitos e pelo empoderamento feminino. Já às 10h30, foi a vez do Show de Talentos, um momento especial em que as mulheres puderam demonstrar suas habilidades artísticas e culturais.

Ao meio-dia, um almoço coletivo reuniu todas as participantes, e a tarde começou em clima de festa com a animada apresentação da banda Eventos de Tenente Portela, que fez o público dançar ao som de músicas contagiantes. O tema do evento, "Ousadia e Alegria", reforçou a mensagem de coragem e celebração.

Patrocinado pela Prefeitura Municipal de Vista Gaúcha, com apoio de diversas instituições, o encontro teve como principal objetivo homenagear as mulheres trabalhadoras do campo, reconhecendo sua importância para o desenvolvimento da região. Mais do que um dia de confraternização, o evento proporcionou um espaço de união e fortalecimento, destacando o protagonismo feminino no meio rural.

O Encontro Regional das Mulheres de Vista Gaúcha ficará marcado não apenas pela programação diversificada e cheia de energia positiva, mas também pela demonstração de determinação e resistência dessas mulheres, que, com seu trabalho árduo, contribuem para o crescimento e a valorização da comunidade rural.

Com informações da Rádio A Verdade