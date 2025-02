Prefeito e vereadores cumprem agenda em Brasília

A agenda incluiu encontros estratégicos para viabilizar investimentos em áreas essenciais, reafirmando o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento da cidade.

O prefeito Valcier Balestrin, acompanhado dos vereadores Angela Verenice da Luz, Gelci Luis Paschoali e Vilmar da Silva Ribeiro, esteve em Brasília para participar da posse dos prefeitos e prefeitas eleitos. Além do evento, a comitiva aproveitou a oportunidade para realizar visitas a parlamentares e ministérios, em busca de recursos para a continuidade dos serviços públicos e melhorias para a população de Barra do Guarita.

