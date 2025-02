9ª ExpoAgro Cotricampo chega com novidades e foco em inovação no agronegócio

Na quinta-feira, 13, foi realizada uma coletiva de imprensa no Campo Experimental da Cotricampo, em Campo Novo, onde a gestão da cooperativa apresentou as expectativas e atividades programadas para esta edição. A 9ª ExpoAgro Cotricampo acontecerá de 19 a 22 de fevereiro, no Parque da Cotricampo, às margens da ERS-518.

Após o sucesso da última edição, que recebeu mais de 42 mil visitantes, a direção preparou ainda mais novidades para este ano. Segundo o presidente Gelson Bridi, a equipe está empenhada em oferecer um evento repleto de inovação.

“Sabemos que o Estado enfrenta um momento difícil na agricultura e precisamos respeitar essa realidade. Ao mesmo tempo, temos o compromisso de apresentar aos nossos produtores oportunidades de avanço, por meio de novas tecnologias, melhorias e soluções para o campo”, destacou Bridi.

A feira contará com mais de 315 expositores de diversos segmentos do agronegócio e terá debates como destaque. Durante os quatro dias de evento, serão discutidos temas como prognósticos da soja (safra e mercado futuro), safra de trigo, irrigação e inovações tecnológicas.

Outra novidade apresentada na coletiva foi a mudança na divulgação dos números da feira. Seguindo a tendência de grandes eventos do setor, os valores movimentados não serão mais divulgados. O presidente explicou que o foco é estimular bons negócios e oferecer condições favoráveis para os produtores rurais, priorizando negociações saudáveis e sustentáveis.

A programação da ExpoAgro inclui exposição leiteira, dias de campo, painéis, pavilhão da agricultura familiar, arena jovem e pavilhão das agropecuárias, além de outras atrações. O público poderá visitar espaços dedicados ao departamento técnico, máquinas, implementos, sementes, insumos, inovação e tecnologia.

Fonte: Departamento de Comunicação Social – Cotricampo