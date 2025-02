TSE Unificado divulga resultado final da prova discursiva

As nomeações estão previstas para julho deste ano, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os candidatos que concorreram às vagas reservadas a pessoas com deficiência (PCD) terão que fazer a avaliação biopsicossocial. Os autodeclarados negros e indígenas vão passar pelo procedimento de heteroidentificação.

O resultado final das provas discursivas do Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral, para o cargo de analista judiciário, foi publicado no Diário Oficial da União .

