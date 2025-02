Vice-Prefeito busca recursos e parcerias em Brasília

O vice-prefeito de Derrubadas, Cristiano Carvalho, acompanhado do presidente da Câmara Municipal, Ademir Cemin, esteve em Brasília nesta semana para uma série de compromissos institucionais. Um dos principais destaques da agenda foi a participação no Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, promovido pelo governo federal. O evento, encerrado na quinta-feira, 13, reuniu mais de 19,5 mil participantes, incluindo 3,3 mil prefeitos e prefeitas, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

Durante os três dias de programação, gestores municipais tiveram acesso a uma série de serviços, como orientação para captação de recursos, assinatura de contratos e convênios, além de treinamentos para o gerenciamento de crises, incluindo calamidades públicas e dificuldades orçamentárias.

Aproveitando a estadia na capital federal, Cristiano Carvalho e Ademir Cemin visitaram os gabinetes dos senadores Hamilton Mourão (Republicanos-RS) e Paulo Paim (PT-RS), além dos deputados federais Alceu Moreira (MDB-RS), Osmar Terra (MDB-RS) e Márcio Biolchi (MDB-RS). Durante os encontros, foram discutidas a destinação de recursos e novas parcerias para projetos voltados ao desenvolvimento do município.

"Foi uma semana intensa de trabalho e articulações. Estamos sempre em busca de recursos e parcerias que possam contribuir para o desenvolvimento de Derrubadas e melhorar a qualidade de vida da nossa população. A expectativa é de que os diálogos iniciados agora tragam resultados concretos nos próximos meses", destacou Cristiano Carvalho.

Com a mobilização junto a parlamentares e a participação no evento nacional, a administração municipal reforça sua atuação em prol de investimentos e melhorias estruturais para Derrubadas, consolidando parcerias estratégicas para o futuro.