SC representa a Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente em evento internacional

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde de Santa Catarina (Semae) marcou presença na mesa redonda promovida pela Lloyd’s Register Foundation e pela International Coalition for Sustainable Infrastructure (ICSI), que teve o intuito de debater Engenharia Positiva para a Natureza. O evento, realizado no Rio de Janeiro, reuniu especialistas, representantes da sociedade civil e do poder público para debater desafios e soluções inovadoras, baseadas na natureza, para a gestão de zonas costeiras frente às mudanças climáticas.

A Semae foi convidada a representar a Câmara Técnica de Gerenciamento Costeiro da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente (Abema), contribuindo com a troca de experiências e apresentando as perspectivas e desafios dessa política pública no Brasil e em Santa Catarina. A participação no evento fortalece o compromisso do Estado com a proteção e resiliência das áreas costeiras, alinhando-se a iniciativas locais já em desenvolvimento.

Foto: Reprodução/Secom SC

“A troca de conhecimentos em eventos como esse nos permite ampliar a visão sobre soluções sustentáveis para o gerenciamento costeiro, trazendo referências nacionais e internacionais que podem ser aplicadas no nosso litoral”, destacou a representante da Semae no evento, a oceanógrafa Luciana Jasmim, que é da Gerência de Integração e Planejamento Ambiental.

A experiência adquirida se conecta diretamente com as discussões realizadas no I Seminário de Ações Estruturais e Não Estruturais do Litoral Catarinense, promovido em julho de 2024 pela Semae, e que terá uma segunda edição ainda este ano. A proposta é aprofundar o debate sobre a erosão costeira e a implementação de estratégias inovadoras para o desenvolvimento e a conservação do litoral catarinense.

Com essa participação, Santa Catarina reafirma seu compromisso com a sustentabilidade e a adaptação às mudanças climáticas, buscando soluções baseadas na natureza para fortalecer a resiliência de suas áreas costeiras.

