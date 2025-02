Prefeito transfere cargo ao vice para captar investimentos na capital federal

O compromisso com o desenvolvimento do município segue firme e ininterrupto. Na tarde de sexta-feira, 14, o prefeito Leonir Hartk (Neco) assinou a ata de transmissão de cargo, transferindo oficialmente a função ao vice-prefeito Ricardo Fink, enquanto cumpre agenda oficial em Brasília para captar recursos e investimentos para o município.

A cerimônia ocorreu no gabinete da Prefeitura, com a presença de secretários municipais e servidores. Durante o ato, o prefeito destacou a confiança e parceria com seu vice, garantindo que a gestão segue alinhada e focada nos interesses da população.

"Nosso compromisso é com a continuidade do serviço público e a melhoria da vida das pessoas. Enquanto estarei em Brasília buscando recursos para novos projetos, o vice-prefeito seguirá à frente do Executivo com a mesma dedicação e sintonia que sempre tivemos desde o início da gestão”, afirmou Neco.

Por sua vez, o vice-prefeito Ricardo Fink reafirmou seu compromisso em dar continuidade às ações e programas em andamento:

"Temos um governo de parceria, onde trabalhamos juntos pelo bem da nossa cidade. A população pode ter certeza de que seguiremos com o mesmo ritmo, pois nosso objetivo é único: fazer o melhor para nossa gente”, ressaltou.

A viagem do prefeito a Brasília tem como objetivo buscar recursos junto a ministérios, deputados e senadores, com foco em áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura e desenvolvimento econômico.

Enquanto isso, a administração municipal segue funcionando plenamente, garantindo que os serviços à população não sejam interrompidos.

A transmissão de cargo passa a valer a partir de domingo (16) e segue até o retorno do prefeito.

Com informações da Planeta FM 102.7