Prefeito e Vice acompanham obras que beneficiam lazer e desenvolvimento econômico

Na manhã de sábado, 15, a Administração Municipal esteve em campo acompanhando de perto importantes obras para o município. O prefeito Leonir Hartk (Neco) e o vice-prefeito Ricardo Fink visitaram o caminhódromo e a área industrial, onde equipes realizavam serviços essenciais para o bem-estar da população e o desenvolvimento econômico local.

Segundo os gestores, no caminhódromo, as melhorias iniciadas nos últimos dias incluem o plantio de grama e coqueiros, tornando o espaço mais agradável e valorizado. “Nosso objetivo é oferecer um ambiente adequado para a prática esportiva e o lazer, incentivando hábitos saudáveis entre os munícipes, além de proporcionar mais beleza e segurança para aqueles que utilizam o espaço, inclusive para quem se desloca até o frigorífico a trabalho”, destacou o prefeito.

Já na área industrial, as equipes realizaram a limpeza de barrancos para preparar o local para o cercamento nos próximos dias. O vice-prefeito ressaltou a importância dessas melhorias. “Estamos trabalhando para oferecer melhores condições às empresas, atrair novos investimentos, gerar empregos e fortalecer a economia do município”, afirmou.

A Administração Municipal segue comprometida com o progresso da cidade, investindo em obras e projetos que impactam positivamente a vida da população. As revitalizações do caminhódromo e da área industrial estão sendo coordenadas pelo secretário de Planejamento, Anoar Hartk, com o apoio das secretarias de Serviços Urbanos, Obras e Agricultura. A integração entre as pastas tem sido fundamental para garantir que as melhorias sejam concluídas com eficiência, beneficiando tanto os cidadãos quanto o setor produtivo do município.

Com informações da Planeta FM 102.7