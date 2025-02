Os Bombeiros Voluntários estão em deslocamento para a cidade de Barra do Guarita para atender a uma ocorrência causada pelos fortes ventos e chuvas que atingiram a região na tarde de hoje. A ocorrência está em andamento.

