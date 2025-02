Município repassa equipamentos para agroindústria de produção de ovos

O município de Vista Gaúcha, comprometido com o fortalecimento da agricultura local e o desenvolvimento da economia regional, anunciou, por meio da Secretaria de Indústria e Comércio, uma importante parceria com a Granja Milênio, produtora de ovos localizada na comunidade de Lajeado Lereno. O acordo prevê o repasse de equipamentos em regime de comodato, beneficiando diretamente os produtores rurais e estimulando a produção de alimentos na região.

O vice-prefeito André Danette destacou a importância dessa iniciativa: “Estamos investindo no potencial dos nossos agricultores, oferecendo recursos que contribuirão para a melhoria da eficiência e qualidade da produção, além de fortalecer a segurança alimentar em nossa região.”

O comodato, uma modalidade de empréstimo gratuito, permitirá que a granja utilize os equipamentos por um período determinado, sem custos, ficando responsável apenas pela manutenção e devolução ao final do prazo acordado. Essa estratégia viabiliza o acesso a equipamentos de alto custo, que poderiam ser inacessíveis para pequenos produtores.

Os proprietários da Granja Milênio, beneficiada pela ação, expressaram gratidão pela iniciativa, ressaltando que os novos equipamentos permitirão ampliar a produção e melhorar as condições de trabalho. “Essa parceria é essencial para o nosso crescimento, pois vamos conseguir aumentar a produção de ovos e atender à demanda crescente do mercado, garantindo produtos frescos e de qualidade para os consumidores locais”, afirmou Gabriel Steffenon Cocenski, sócio-proprietário da agroindústria.

Além do repasse dos equipamentos, a Prefeitura de Vista Gaúcha também disponibilizou toda a infraestrutura de terraplanagem para a construção da granja, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e a valorização da produção rural.

A ação está alinhada com as políticas públicas de incentivo à atividade rural e à sustentabilidade, promovendo um modelo produtivo responsável e ambientalmente consciente. Com esse apoio, a expectativa é que outros produtores se sintam motivados a modernizar suas práticas, impulsionando a economia local e fortalecendo o setor agroindustrial do município.

Com informações Rádio A Verdade