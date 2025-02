Temporal causa estragos em Barra do Guarita

Um forte temporal atingiu a região noroeste do Rio Grande do Sul na tarde de segunda-feira, 17, causando danos significativos no município de Barra do Guarita. O vendaval destelhou diversas residências e atingiu estabelecimentos comerciais.

De acordo com as primeiras informações, a fachada de um comércio desabou, atingindo parte de uma parede. Até o momento, não há relatos sobre feridos ou danos estruturais graves. Equipes de socorro, incluindo os Bombeiros Voluntários, prestaram assistência aos moradores afetados.

Ainda não foram divulgadas estimativas sobre o número de residências atingidas nem a extensão total dos prejuízos. A previsão meteorológica já alertava para a possibilidade de chuvas intensas e ventos fortes, o que acabou se confirmando.

A Defesa Civil orienta a população a permanecer em alerta e a buscar abrigo seguro em caso de novos episódios de ventania. O acompanhamento de informações oficiais é essencial para evitar maiores transtornos.

Com informações Portela Online