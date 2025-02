26º Encontrão e 22º Torneio Municipal de Mulheres de Miraguaí

A Administração Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do escritório municipal da Emater/Ascar, promove o 26º Encontrão de Mulheres e o 22º Torneio Municipal de Mulheres (TORMU).

O evento será realizado no dia 9 de março, um domingo, na comunidade Encantos da Natureza, localizada em Linha Bonita.

Segundo a secretária de Assistência Social, Elenir Teresinha da Silva, a programação será especial em comemoração ao Dia da Mulher, com atividades durante todo o dia, incluindo jogos, escolha da Mulher 2025, distribuição de mimos e sorteio de brindes para todas as participantes.

Para garantir a participação de todas as mulheres do município, a Administração Municipal disponibilizará transporte para as localidades do interior, bairros e área urbana da cidade.

Com informações da Planeta FM 102.7