Cooperativa A1 reforça parceria com Vista Gaúcha e destaca avanços na suinocultura e armazenagem de grãos

O prefeito de Vista Gaúcha, Claudemir Locatelli, e o vice-prefeito André Danette receberam, na última semana, a direção executiva da Cooperativa A1 para discutir investimentos e avanços no setor agrícola do município. O encontro contou com a presença do presidente da cooperativa, Lauri Slomski, e do vice-presidente, Paulo Costacurta.

Entre os principais temas abordados, destacam-se os investimentos na infraestrutura de armazenagem de grãos, o crescimento da suinocultura e a geração de empregos. A Cooperativa A1 já investiu mais de R$ 30 milhões no município e mantém cerca de 70 funcionários atuando diretamente nas operações locais.

Outro ponto de destaque foi o recorde no recebimento de milho, que totalizou 304 mil sacas no armazém da cooperativa em Vista Gaúcha. Para Paulo Costacurta, esse resultado reflete a confiança dos produtores na cooperativa.

"Nosso compromisso é garantir que o agricultor tenha segurança ao entregar sua produção. Quando estabelecemos uma política de recebimento, cumprimos com ela", afirmou.

A suinocultura, um dos pilares da Cooperativa A1 na região, também foi tema do encontro. Costacurta destacou que essa atividade foi a porta de entrada da cooperativa no município e continua sendo essencial para o seu desenvolvimento.

"A suinocultura se desenvolveu muito bem aqui, junto com os integrados. Acreditamos que continuará crescendo, ainda que em um ritmo mais moderado, sempre respeitando as cotas dos frigoríficos", explicou.

Ele reforçou ainda que a expansão do setor só acontece quando há garantias de um mercado sólido, priorizando a segurança dos produtores.

O presidente Lauri Slomski ressaltou a relação sólida entre a Cooperativa A1 e o município:

"Vista Gaúcha nos surpreendeu positivamente desde que chegamos há dez anos. Recebemos apoio, investimos e queremos continuar esse trabalho, especialmente com melhorias na infraestrutura de armazenagem de grãos", afirmou.

O prefeito Claudemir Locatelli enfatizou a importância da Cooperativa A1 para a economia local:

"A cooperativa tem sido uma grande parceira, impulsionando o crescimento do município e garantindo segurança tanto para os produtores quanto para os consumidores", declarou.

A administração municipal reforçou a relevância da Cooperativa A1 para Vista Gaúcha e reafirmou o compromisso com o fortalecimento da agricultura e da economia local, consolidando uma parceria de sucesso entre o setor público e privado.

Com informações da Rádio A Verdade