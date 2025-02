Confira os 34 denunciados pela PGR por crime de golpe de Estado

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, detalhou a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais 33 acusados na denúncia do inquérito do golpe enviada nesta terça-feira (18) ao Supremo Tribunal Federal (STF).

No documento, Gonet afirma que o grupo criminoso agiu com violência e grave ameaça para impedir o funcionamento dos Poderes da República e para tentar depor o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Conforme a acusação, Bolsonaro contou com o auxílio de aliados, assessores e generais para "deflagrar o plano criminoso", que teria ocorrido por meio de divulgação de desinformação contra urnas eletrônicas, afronta às decisões do Supremo e incentivo ao plano golpista, entre outras acusações.



>> Veja lista dos denunciados (por ordem alfabética):

1. Ailton Gonçalves Moraes Barros

2. Alexandre Rodrigues Ramagem

3. Almir Garnier Santos

4. Anderson Gustavo Torres

5. Angelo Martins Denicoli

6. Augusto Heleno Ribeiro Pereira

7. Bernardo Romão Correa Netto

8. Carlos Cesar Moretzsohn Rocha

9. Cleverson Ney Magalhães

10. Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira

11. Fabrício Moreira de Bastos

12. Filipe Garcia Martins Pereira

13. Fernando de Sousa Oliveira

14. Giancarlo Gomes Rodrigues

15. Guilherme Marques de Almeida

16. Hélio Ferreira Lima

17. Jair Messias Bolsonaro

18. Marcelo Araújo Bormevet

19. Marcelo Costa Câmara

20. Márcio Nunes de Resende Júnior

21. Mário Fernandes

22. Marília Ferreira de Alencar

23. Mauro César Barbosa Cid

24. Nilton Diniz Rodrigues

25. Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho

26. Paulo Sérgio Nogueira De Oliveira

27. Rafael Martins de Oliveira

28. Reginaldo Vieira de Abreu

29. Rodrigo Bezerra de Azevedo

30. Ronald Ferreira de Araújo Júnior

31. Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros

32. Silvinei Vasques

33. Walter Souza Braga Netto

34. Wladimir Matos Soares

STF

A denúncia será julgada pela Primeira Turma do Supremo, colegiado composto pelo relator, Alexandre de Moraes, e os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Luiz Fux.

Se a maioria dos ministros aceitar a denúncia, Bolsonaro e os outros acusados viram réus e passam a responder a uma ação penal no STF.

Pelo regimento interno da Corte, cabe às duas turmas do Tribunal julgar ações penais. Como o relator faz parte da Primeira Turma, a acusação será julgada pelo colegiado.

A data do julgamento ainda não foi definida. Considerando os trâmites legais, o caso pode ser julgado ainda neste primeiro semestre de 2025.