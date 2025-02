Novos brinquedos chegam ao Centro de Educação Infantil Vovó Ilga

A Administração Municipal realizou, nesta semana, a entrega de novos brinquedos para as crianças do Centro de Educação Infantil Vovó Ilga. A iniciativa faz parte do compromisso de renovar, anualmente, os materiais lúdicos dos educandários, tornando o momento da brincadeira mais atrativo, dinâmico e criativo.

Com essa renovação, a Prefeitura reforça a importância do brincar no desenvolvimento infantil, proporcionando um ambiente mais estimulante e educativo para as crianças.