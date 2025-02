Fique atento aos prazos e evite transtornos! Regularize sua situação dentro do período estabelecido.

Destacamos que a revisão é fundamental para a participação em programas de incentivo à produção e para a regularização da arrecadação do ICMS no município.

A Prefeitura Municipal informa que a revisão dos blocos de produtor rural está temporariamente suspensa. O atendimento será retomado no período de 17 de março a 30 de abril.

