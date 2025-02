Serviços Urbanos orientam sobre descarte de galhos e entulhos de construção

Com informações da Planeta FM 102.7

A população deve se informar sobre os dias e horários da coleta e evitar o descarte irregular em vias públicas. O acúmulo de resíduos nas ruas e calçadas prejudica o trânsito de veículos e pedestres e, em caso de chuva, pode causar obstruções no sistema de drenagem pluvial.

Segundo a secretária Cristie Becker, o recolhimento será realizado somente se os materiais estiverem separados, sem a presença de lixo misturado entre galhos e entulhos. Os entulhos são rejeitos de obras, como restos de tijolos e cimento. Não serão recolhidos sacos com lixo misturado, garrafas plásticas, latas e vidros.

