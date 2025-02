Prefeitura investe mais de R$ 500 mil em pavimentação

O prefeito de Derrubadas, Miro Mulbeier, e o vice-prefeito, Cristiano Carvalho, visitaram na terça-feira, 18, as obras de pavimentação da Rua Santa Cruz, que está recebendo calçamento com pedras irregulares de basalto. A via, com área de 1.972 metros quadrados, faz parte de um projeto que inclui outras duas ruas do município.

Além da Rua Santa Cruz, as ruas Frederico Guilherme Beck e Lucídio Tissot também serão pavimentadas, totalizando 4.932 metros quadrados de calçamento. O investimento para a execução das obras é de R$ 504.717,46, com recursos próprios do município.

De acordo com o prefeito Miro Mulbeier, a pavimentação dessas vias é essencial para melhorar a mobilidade urbana e a qualidade de vida dos moradores. “Essa obra representa mais conforto, segurança e valorização para os imóveis da região. Seguimos trabalhando para avançar ainda mais na infraestrutura do município”, destacou.

Os trabalhos na Rua Santa Cruz estão em fase avançada e, após sua conclusão, as equipes seguirão com a pavimentação das demais vias previstas no contrato. O prefeito ressaltou que os trâmites para a execução dessas obras tiveram início na gestão anterior e agora estão sendo concretizados. “Nosso compromisso é levar infraestrutura para toda a sede do município, garantindo mais dignidade para nossa população”, afirmou.

O vice-prefeito Cristiano Carvalho também enfatizou a importância dos investimentos em pavimentação. “Estamos atuando para proporcionar melhores condições de trafegabilidade para motoristas e pedestres, além de reduzir a poeira e a lama nos dias de chuva, melhorando a qualidade de vida da comunidade”, ressaltou.