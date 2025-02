Mais de 50 mil visitantes são esperados na 9ª ExpoAgro Cotricampo

16h: Entrega oficial de premiações da 3ª Exposição Leiteira ExpoAgro Cotricampo: Exposição Oficial das Raças Holandesa e Jersey – Etapa Nacional da Raça Holandesa e Etapa do Circuito Estadual do Exceleite e 4ª Feira Regional da Terneira.

14h30: Entrega Bonificação do Biodiesel aos Sindicatos

12h30: Anúncio Oficial das Campeãs do Concurso

11h: Apresentação ao vivo do Jornal do Almoço – RBS TV

Vaca do Futuro e Suprema das Raças

08h às 18h: 3ª Exposição Leiteira ExpoAgro Cotricampo: Exposição Oficial das Raças Holandesa e Jersey – Etapa Nacional da Raça Holandesa e Etapa do Circuito Estadual do Exceleite e 4ª Feira Regional da Terneira

08h às 18h: Comercialização de produtos no Pavilhão da Agricultura Familiar

08h: Abertura do Parque para visitação

22/02 – SÁBADO – DIA DO LEITE

19h: Encerramento das atividades do dia.

16h30: Café com a Imprensa

14h: Campo em Debate, com Gisele Loeblein – GZH/Grupo RBS

10h: Encontro Regional Mulheres do Agro

08h às 18h: 3ª Exposição Leiteira ExpoAgro Cotricampo: Exposição Oficial das Raças Holandesa e Jersey – Etapa Nacional da Raça Holandesa e Etapa do Circuito Estadual do Exceleite e 4ª Feira Regional da Terneira

08h às 18h: Comercialização de produtos no Pavilhão da Agricultura Familiar

08h: Abertura do parque para visitação

21/02 – SEXTA-FEIRA – DIA MULHERES DO AGRO

18h: Encerramento das atividades do dia.

14h: Última Ordenha do Concurso Leiteiro

9h50: Painel - “O jovem e o cooperativismo” - com o apoio do Sistema OCERGS.

08h às 18h: 3ª Exposição Leiteira ExpoAgro Cotricampo: Exposição Oficial das Raças Holandesa e Jersey – Etapa Nacional da Raça Holandesa e Etapa do Circuito Estadual do Exceleite e 4ª Feira Regional da Terneira.

08h às 18h: Comercialização de produtos no Pavilhão da Agricultura Familiar

08h: Abertura do parque para visitação

20/02 – QUINTA-FEIRA – DIA DO COOPERATIVISMO

18h: Encerramento das atividades do dia.

14h: Fórum Soja Brasil com transmissão pelo Canal Rural

08h às 18h: 3ª Exposição Leiteira ExpoAgro Cotricampo: Exposição Oficial das Raças Holandesa e Jersey – Etapa Nacional da Raça Holandesa e Etapa do Circuito Estadual do Exceleite e 4ª Feira Regional da Terneira.

08h às 18h: Comercialização de produtos no Pavilhão da Agricultura Familiar

08h: Abertura do parque para visitação

06h: Primeira Ordenha do Concurso Leiteiro

A feira contará com a participação de mais de 315 expositores, abrangendo diversos segmentos, como máquinas e implementos agrícolas, genética bovina, agricultura familiar e novas tecnologias.

A 9ª ExpoAgro Cotricampo inicia nesta quarta-feira (19) e seguirá até sábado (22), às margens da RS-518, em Campo Novo/RS. O evento promete movimentar o agronegócio da região, com expectativa de público superior a 50 mil visitantes ao longo dos quatro dias de programação.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.