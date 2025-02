Derrubadas recebe Selo Ouro por avanços na alfabetização infantil

O município de Derrubadas foi reconhecido com o Selo Ouro em Alfabetização, concedido pelo Ministério da Educação (MEC) por meio do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização. A honraria destaca os avanços na alfabetização infantil, resultado de políticas públicas alinhadas ao Plano Nacional de Educação (PNE).

A cerimônia de entrega do certificado ocorreu no dia 18 de dezembro de 2024, em Porto Alegre, reunindo representantes municipais e estaduais. Já a premiação oficial aconteceu em 10 de fevereiro de 2025, em Brasília, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do ministro da Educação, Camilo Santana, e de autoridades dos Poderes Legislativo e Judiciário.

Representando o município, o vice-prefeito Cristiano Carvalho recebeu o Selo Ouro durante o evento em Brasília. De volta a Derrubadas, a entrega oficial do certificado foi realizada na segunda-feira, 17, com a presença do prefeito Miro Mulbeier, da secretária municipal de Educação, Cristiane Führ, e da coordenadora do Programa Criança Alfabetizada, Débora Togni dos Santos.

Derrubadas está entre os quatro municípios da região da AMUCELEIRO a conquistar o Selo Ouro, ao lado de Tenente Portela, Esperança do Sul e Redentora. No total, 113 municípios gaúchos foram reconhecidos pelo MEC.

A premiação, dividida em ouro, prata e bronze, tem como objetivo incentivar e fortalecer políticas públicas voltadas à alfabetização. Para a secretária Cristiane Führ, o reconhecimento reflete o compromisso coletivo com a qualidade do ensino:

"O Selo Ouro é fruto do trabalho conjunto, da dedicação de cada profissional envolvido e do compromisso com uma educação de qualidade. Esse reconhecimento nos motiva a continuar investindo e criando novas oportunidades para nossas crianças. Parabéns a todos que contribuíram para essa conquista!"