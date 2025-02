Servidores municipais recebem reajuste salarial de 7,5%

Os servidores públicos municipais de Miraguaí têm motivos para comemorar. A Câmara de Vereadores aprovou, na sessão ordinária de segunda-feira, 17, o Projeto de Lei que concede um reajuste salarial de 7,5%, índice superior ao praticado em grande parte da região.

A iniciativa foi fruto da ação proativa da administração municipal, liderada pelo prefeito Leonir Hartk (Neco) e pelo prefeito em exercício Ricardo Fink, que buscaram o diálogo com o SINSERMI – Sindicato dos Servidores Municipais de Miraguaí para viabilizar a elaboração do projeto. O objetivo foi garantir o direito dos servidores sem a necessidade de interferência de outros órgãos para forçar ou acelerar o processo.

Diferente de anos anteriores, quando a falta de tratativas levou à necessidade de intervenção da Câmara para promover o diálogo entre servidores e Executivo, desta vez, a gestão municipal priorizou o tema desde o início.

“O compromisso com os funcionários públicos tem sido uma marca da administração, garantindo que o reajuste fosse não apenas concedido, mas também definido em diálogo com os representantes da categoria, desde os primeiros dias de nosso governo”, destacou o prefeito Leonir Hartk (Neco).

Além da recomposição salarial, a Prefeitura já trabalha para implementar o Vale-Alimentação e a Cesta Verde para os servidores, reafirmando o compromisso da atual gestão com a valorização dos trabalhadores municipais.

“A iniciativa busca garantir melhores condições aos funcionários que dedicam seu trabalho ao município, promovendo bem-estar e incentivando a economia local”, reforçou o prefeito em exercício Ricardo Fink.

A Câmara de Vereadores teve papel fundamental na aprovação do projeto, demonstrando comprometimento e compreensão sobre a importância do reajuste. Os vereadores debateram a proposta de forma construtiva, atentos aos impactos para a comunidade.

“Sua atuação foi essencial para que o projeto fosse aprovado de maneira eficiente, refletindo o espírito de colaboração e responsabilidade que caracteriza a boa governança”, finalizou Ricardo Fink.

Na foto, registrada no dia 24 de janeiro, representantes do SINSERMI se reuniram com o prefeito Leonir Hartk e com o presidente da Câmara, José Soares, para discutir o reajuste salarial dos servidores. O encontro foi conduzido pelo presidente do sindicato, Márcio Menezes, e pelo vice-presidente, Diogo Calson.

Com informações da Planeta FM 102.7