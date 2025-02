Temporal causa mais uma vítima em São Paulo

A mulher que morreu estava num veículo Kwid, na avenida Edgar Facó, que ficou tomada pelas águas com o transbordamento do Ribeirão Verde. A vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu.

Na tarde de terça-feira, o órgão emitiu 16 alertas severos de tempestades no estado, sendo dois para a capital.

A Defesa Civil do estado informou que a mulher é a 21ª vítima das fortes chuvas, desde o início da Operação Verão, programada para o período de 24 de dezembro a 30 de março.

O forte temporal que caiu na noite desta terça-feira (18) na cidade de São Paulo causou a morte de uma mulher de 40 anos de idade, que ficou presa no carro, submerso pelo avanço das águas. O alagamento ocorreu na Freguesia do Ó, na zona norte da capital.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.