Município conquista verbas para saúde, infraestrutura e redes de água

O prefeito de Miraguaí, Leonir Hartk (Neco), está em Brasília cumprindo uma agenda oficial em busca de recursos e investimentos para o município. Ele viajou acompanhado do secretário de Saúde, Valdelírio Pretto da Silva (Pretinho), do vereador João Aldair Santos (Nenê) e de Olnei Hermes, do setor de projetos da Prefeitura.

A comitiva tem como objetivo garantir recursos junto a ministérios, deputados e senadores para fortalecer áreas prioritárias, como saúde, educação, infraestrutura e desenvolvimento econômico.

Na terça-feira, 18, a equipe esteve em audiência com o deputado federal Covatti Filho (PP), que confirmou a destinação de uma emenda de R$ 300 mil para a compra de uma ambulância para Miraguaí. O parlamentar também anunciou que, ao longo do ano, destinará novos recursos, incluindo emendas para a saúde e infraestrutura. A reunião contou com a presença de Leonardo Hartk, representando o Hospital Santo Antônio de Tenente Portela.

Ainda na terça-feira, o senador Luis Carlos Heinze (PP) recebeu a comitiva e assumiu o compromisso de indicar emenda do Orçamento Geral da União para o município ao longo do ano.

Já em audiência com o senador Paulo Paim (PT), além da comitiva miraguaiense, participaram a diretora do Hospital Santo Antônio de Tenente Portela, Mirna Braucks, e Leonardo Hartk, do setor administrativo da unidade. Segundo Valdelírio Pretto da Silva (Pretinho), que integra o mesmo partido do senador, foram solicitados recursos para Miraguaí e para o hospital, que atende pacientes do município. Paim garantiu apoio e se comprometeu a indicar uma emenda parlamentar.

No gabinete do deputado federal Marcon (PT), foi confirmada a liberação de R$ 300 mil para o custeio da saúde e R$ 100 mil para a ampliação das redes de água no interior do município.

A comitiva também se reuniu com o deputado federal Bohn Gass (PT), que assegurou a indicação de novas emendas para Miraguaí ao longo deste ano.

As lideranças miraguaienses seguirão em Brasília durante a semana, cumprindo uma extensa agenda de compromissos para garantir mais investimentos e melhorias para o município.

Com informações Planeta FM 102.7