Presidente da Conab recebe lideranças de Miraguaí em Brasília

O prefeito de Miraguaí, Leonir Hartk (Neco), cumpre nesta semana uma agenda oficial em Brasília em busca de recursos e investimentos para o município.

Neco está acompanhado do secretário de Saúde, Valdelirio Pretto da Silva (Pretinho), do vereador João Aldair Santos (Nenê) e de Olnei Hermes, do setor de projetos da Prefeitura. O objetivo da viagem é captar recursos junto a ministérios, deputados e senadores para fortalecer áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura e desenvolvimento econômico.

Nesta quinta-feira (20), a comitiva esteve em audiência com o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto. Durante o encontro, foram solicitadas cestas básicas para a população carente e a renovação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). O programa é uma das principais estratégias da Conab para promover a segurança alimentar e nutricional, incentivando a agricultura familiar, o desenvolvimento rural e a geração de emprego e renda, contribuindo para a redução do êxodo rural e o fortalecimento do setor agropecuário.

O presidente da Conab, Edegar Pretto, reafirmou o compromisso em apoiar as demandas apresentadas.

Com informações da Planeta FM 102.7