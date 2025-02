Com Agência Câmara

: cria o orçamento institucional do Mercosul

: ajustes no acordo com a Argentina sobre ajuda mútua nas cidades da fronteira

: assistência jurídica em matéria civil assinado com a Ucrânia

: auxílio jurídico mútuo em matéria penal assinado com o Cazaquistão

: participação do Brasil no Comitê Internacional de Medicina Militar

Acordos com Ucrânia e Cazaquistão estão entre os itens, que serão analisados pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) e, depois, pelo Plenário do Senado.

O Senado vai analisar mais cinco acordos, celebrados entre o Brasil com países e organismos internacionais, aprovados recentemente pela Câmara.

