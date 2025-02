ExpoAgro Cotricampo é oficialmente aberta mostrando a potência da Região Celeiro

Representando o governo do Estado, o secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Clair Kuhn, participou nesta sexta-feira (21/2) da abertura da 9ª ExpoAgro Cotricampo, em Campo Novo, na Região Celeiro. A feira, que começou na quarta-feira (19/2) e segue até sábado (22/2), tem a expectativa de superar os números da última edição, que movimentou R$ 374 milhões em negócios e recebeu mais de 42 mil visitantes.

Kuhn destacou a força da Região Celeiro do Estado, que é uma mola propulsora do desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Também ressaltou as dificuldades enfrentadas pelo agro gaúcho. “O governo do Estado está apoiando a securitização para os nossos produtores. Entendemos que essa renegociação é essencial para o fortalecimento dos homens e mulheres que se dedicam 24 horas por dia nas atividades do campo”, disse.

O secretário também falou sobre o tema da irrigação, tão importante em momentos de estiagem. Ele destacou o Programa de Irrigação do Estado, que destina ao produtor rural 20% do valor do projeto de irrigação encaminhado, limitado a R$ 100 mil por beneficiário.

A feira, que está em sua nona edição, reúne mais de 320 expositores, 43 agroindústrias familiares, mais de 140 gados de leite, além de uma programação diversificada, com palestras técnicas, oficinas, dias de campo, comercialização de máquinas, equipamentos e veículos.

O diretor-presidente da Cotricampo, Gelson Bridi, destacou as dificuldades que os agricultores vêm enfrentando, mas agradeceu a parceria de todos para a execução de mais uma edição da feira. “Hoje é dia de comemorarmos pelos três grandes dias de feira que já foram realizados. Tivemos debates importantes, como o da irrigação na tarde de hoje. Sem chuva e sem solo de qualidade não teremos alimentos para colocar na mesa de cada cidadão”, destacou.

O evento contou com diversas autoridades federais, estaduais e regionais, entre eles o secretário de Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti. “A ExpoAgro cresce a cada edição e mostra o potencial desta região para a atividade agropecuária no Rio Grande do Sul. Por isso, nesta edição triplicamos o valor investido no espaço da Agricultura Familiar na feira, passando de R$ 50 mil para R$ 150 mil, impulsionando nossas agroindústrias e abrindo mercados aos produtos de qualidade ofertados pelos nossos agricultores familiares”, afirmou o secretário.