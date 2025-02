Usuários do CRAS contam com refeições saudáveis e monitoradas

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Derrubadas tem se destacado pelo cuidado com a alimentação de seus usuários, oferecendo refeições caseiras e balanceadas duas vezes por semana. Os pratos são preparados pelos próprios funcionários, garantindo um sabor especial e um toque caseiro, sempre com acompanhamento nutricional.

A iniciativa beneficia principalmente pessoas que frequentam o CRAS e enfrentam dificuldades para manter uma alimentação equilibrada, especialmente moradores de comunidades mais distantes. De acordo com a secretária de Habitação e Assistência Social, Rosimeri Marques, o objetivo é assegurar refeições saudáveis e adaptadas às necessidades de cada público. "A elaboração do cardápio conta com a orientação de uma nutricionista, que considera as necessidades específicas de pessoas com diabetes, hipertensão e gestantes", explica.

Além dos almoços servidos duas vezes por semana, o CRAS também oferece lanches diários, de acordo com o cronograma de atividades de cada grupo, garantindo uma alimentação nutritiva e acessível a todos os participantes.