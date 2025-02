Rio Grande do Sul passará por nova onda de calor a partir de sábado (22)

A atuação de uma massa de ar quente e seco deverá elevar as temperaturas no Rio Grande do Sul a partir deste sábado (22), chegando a um pico na segunda-feira (24) e seguindo elevadas até a quarta (26). As informações são da Defesa Civil e da Sala de Situação estaduais.

No sábado, as mínimas devem ficar entre 17°C e 24°C, e as máximas devem alcançar valores entre 35°C e 39°C nas regiões Oeste, Missões, Noroeste, Norte, Campanha, Centro, além de parte do Sul, parte da Costa Doce, Vales e Região Metropolitana de Porto Alegre. No dia seguinte, as temperaturas elevadas persistem, com mínimas entre 17°C e 24°C, e máximas variando de 33°C a 40°C.

Durante a segunda-feira (24), o tempo segue aberto, com elevação ainda mais acentuada das temperaturas, que deverão registrar mínimas entre 18°C e 23°C e máximas em torno de 36°C e 42°C em boa parte do RS. A umidade relativa do ar ficará baixa nas horas mais quentes do dia, em torno de 30%.

A terça-feira (25) começa com temperaturas elevadas em boa parte do território gaúcho, com mínimas que ficarão entre 22°C e 26°C e máximas alcançando valores entre 37°C e 41°C nas regiões Oeste, Missões, Noroeste, Norte, Campanha, Centro, bem como em parte do Sul, da Costa Doce, dos Vales e da Região Metropolitana de Porto Alegre, causando sensação de calor intenso.

Na quarta-feira (26), as altas temperaturas seguirão atuando. Pela manhã, as mínimas variam entre 21°C e 28°C. À tarde, as máximas ficam entre 38°C e 40°C. A baixa umidade relativa do ar pode atingir níveis de atenção, abaixo dos 30%.

Conforme orientações da Defesa Civil, no decorrer dos dias com altas temperaturas, deve haver cuidado redobrado com grupos vulneráveis (crianças, idosos e animais), mantendo-os em locais frescos e ventilados. A hidratação é fundamental. Por isso, é importante que as pessoas bebam água regularmente, mesmo não tendo sede. A exposição direta ao sol também deve ser evitada, dando prioridade para locais com sombra, especialmente entre 10h e 16h.

Com informações do Governo do Estado