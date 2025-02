Carnaval 2025: com economia aquecida, estudo aponta que SC deve ter faturamento maior do que no ano passado

Foto: Ricardo Trida / Arquivo / SECOM

A Confederação Nacional do Comércio (CNC) prevê uma movimentação de R$ 510 milhões na economia de Santa Catarina no Carnaval de 2025. Ainda, segundo a CNC, esse faturamento representa um aumento de 2,4% em relação a 2024, que teve um total de R$ 498 milhões.

O levantamento de dados ainda aponta um crescimento no número de contratações temporárias em Santa Catarina durante o Carnaval de 2025. Está prevista a abertura de 2.235 postos temporários, representando um aumento de 15% em comparação a 2024.

De acordo com a secretária do Turismo, Catiane Seif, o Carnaval é um produto que “Santa Catarina trabalha constantemente para impulsionar e torná-lo cada ano uma experiência melhor. É excelente começar o Carnaval com a expectativa de bater o faturamento do ano anterior. O governo Jorginho Mello vem trabalhando muito para que esse momento cultural proporcione o melhor para todos os turistas, com segurança e diversos atrativos”, finaliza.

Em âmbito nacional, a estimativa é um aumento de 2,1% em relação a 2024. Assim, é esperado que o Carnaval movimente R$12 bilhões, sendo o ano mais lucrativo nos últimos 10 anos.