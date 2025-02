Iniciativa do Estado, Meu Primeiro Mergulho leva crianças e adolescentes em vulnerabilidade social para atividades à beira-mar

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), realizou, neste sábado (22/2), a segunda edição do Meu Primeiro Mergulho, no Largo Baronda, em Capão da Canoa, no Litoral Norte. Integrante da Operação Verão Total do governo do Estado, a iniciativa propiciou que crianças e adolescentes em vulnerabilidade social vivessem uma experiência única de socialização e entretenimento no litoral.

A atividade contou com a parceria do Ministério Público do Estado, por meio da Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Porto Alegre, e apoio do Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete), juntamente com federações que exercem suas atividades no complexo (Judô e Muay thai e Kickboxing), do Programa Polícia de Proximidade da Brigada Militar e da Prefeitura de Capão da Canoa.

Os jovens tiveram acesso a atividades de esportes como o judô na beira da praia de Capão da Canoa -Foto: Divulgação SEL

Os jovens tiveram acesso a atividades de esporte e lazer durante todo dia à beira-mar. As primeiras oficinas foram ministradas por atletas da Federação Rio-grandense de Muay thai e Kickboxing e da Federação Gaúcha de Judô. Após o almoço, a Brigada Militar promoveu diversas atrações com seu programa itinerante, como um circuito simulando situações de trânsito para conscientização de boas práticas no dia a dia, além de levar aparelhos para atividades físicas e brincadeiras. As crianças e adolescentes também receberam medalhas de participação antes do momento mais esperado: o banho de mar, que contou com a supervisão do Corpo de Bombeiros.

Ação também teve oficinas ministradas por atletas da Federação Rio-grandense de Muay thai e Kickboxing -Foto: Divulgação SEL

Por indicação do Ministério Público, a experiência de passar um dia na praia foi direcionada a crianças e adolescentes da Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul (FPE), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social (SDE). A fundação realiza o acolhimento de forma não seletiva, de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, oferecendo cuidado e proteção em espaço de desenvolvimento dos que foram afastados dos cuidados familiares, em virtude de riscos sociais: abandono, abusos, maus tratos, negligência ou violência.