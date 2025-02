Município adquire motoniveladora com recursos próprios

A Prefeitura de Vista Gaúcha deu um importante passo para a melhoria da infraestrutura local com a aquisição de uma nova motoniveladora, adquirida com recursos próprios do município. O investimento reforça o compromisso da gestão Locatelli e André com o desenvolvimento, a conservação e a manutenção das vias públicas.

A máquina será fundamental para a construção e manutenção das estradas vicinais, garantindo melhores condições de tráfego no interior do município. Com esse reforço na frota, a administração municipal busca oferecer mais segurança e eficiência no transporte, beneficiando moradores, produtores rurais e demais usuários das vias.

Essa iniciativa reflete uma gestão responsável, comprometida com o bem-estar da comunidade e a melhoria contínua da infraestrutura viária, possibilitando respostas mais ágeis às demandas do setor de transportes.

Com informações da Rádio A Verdade