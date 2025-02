O Rio Grande do Sul foi o Estado brasileiro que mais recebeu turistas estrangeiros em janeiro de 2025, segundo dados do Ministério do Turismo, da Embratur e da Polícia Federal. A proximidade com a Argentina fez do RS a localidade com o maior fluxo de chegadas internacionais. Ao todo, 518.557 turistas entraram no Brasil por solo gaúcho. O Paraná recebeu 206.861 visitantes vindos de outros países, enquanto Santa Catarina registrou 198.720 turistas de fora do País.

Os três Estados da Região Sul foram responsáveis por receber 924.138 visitantes internacionais, o que representa 62% do total de turistas que chegaram ao Brasil em janeiro de 2025.

Em números absolutos, depois do Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro, com 240.151 visitantes, e São Paulo, com 219.787, foram os estados que receberam mais turistas internacionais.

Brasil

Ao todo, 1.483.669 turistas internacionais desembarcaram em solo brasileiro no mês passado. É o melhor primeiro mês do ano desde 1970, início da série histórica. Os dados levantados representam um aumento de 55% em relação ao mesmo período de 2024, quando tivemos um registro de 956.737 visitantes vindos de outros países.

O volume registrado em janeiro deste ano também superou o recorde anterior, que pertencia ao primeiro mês de 2017, quando o Brasil recebeu 1.107.628 turistas internacionais. O crescimento representa um avanço de 34%, consolidando janeiro de 2025 como o mais movimentado para o turismo internacional.