Prefeito Neco reassume gestão após compromissos em Brasília

O prefeito de Miraguaí, Leonir Hartk (Neco), reassumiu oficialmente o comando da administração municipal nesta segunda-feira, 24, após cumprir uma agenda institucional em Brasília na semana passada.

A transição foi formalizada no gabinete da Prefeitura, com a presença do vice-prefeito Ricardo Barbosa Fink, secretários e servidores municipais. Durante o período de ausência de Neco, Ricardo exerceu a função de prefeito em exercício desde o domingo, 16 de fevereiro.

A continuidade da gestão municipal demonstrou a confiança e parceria entre prefeito e vice, garantindo o alinhamento das ações em benefício da população miraguaiense.

Busca por recursos e investimentos

Durante sua estadia em Brasília, Neco esteve acompanhado pelo secretário de Saúde, Valdelirio Pretto da Silva (Pretinho), pelo vereador João Aldair Santos (Nenê) e por Olnei Hermes, do setor de projetos da Prefeitura.

“Nossa missão foi buscar recursos junto a ministérios, deputados e senadores para fortalecer áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura e desenvolvimento econômico”, destacou o prefeito.

Com informações da Planeta FM 102.7