Estratégias de investimentos para o cenário econômico 2025

A alta do dólar em 2024 surpreendeu o mercado financeiro e as projeções para 2025 são de que a moeda norte-americana permaneça em um patamar elevado. Some-se a esse quadro as projeções de inflação acima da meta estabelecida pelo Banco Central, superando os 5%, e, por consequência, previsões de que a taxa Selic possa chegar a 15,25% ao final do ano, conforme projeções atuais do time de Análise Econômica do Sicredi. Nesse cenário, como adotar estratégias eficazes para proteger as finanças pessoais e, ao mesmo tempo, encontrar as melhores opções de investimento para fazer o dinheiro render se tornaram essenciais?

O gerente de Negócios de Investimentos e Previdência do Sicredi, Eduardo Crawshaw d´Azevedo, dá uma série de dicas de como a pessoa pode investir nesse cenário.

Primeiro passo é a proteção das finanças:

● Um bom começo no cenário de juros em elevação é evitar ou reduzir endividamentos com juros elevados como o cheque especial ou rotativo do cartão de crédito;

● É possível reduzir despesas, por exemplo, deixando de comprar roupas novas sem necessidade e evitando pedidos de delivery ou assinaturas de serviços que não utiliza com frequência;

● Busque formar uma reserva de emergência que cubra entre três e seis meses de despesas fixas. O mais indicado para a formação desse tipo de recurso é utilizar investimentos em Renda Fixa pós-fixados, analisando a solidez da instituição financeira para garantir liquidez e segurança ao capital;

● Por fim, defina claramente suas metas e objetivos, priorizando a preservação do poder de compra e planejando com prudência para o médio e longo prazo.

Mas e agora, onde investir as reservas?

● Em um cenário com Selic e dólar altos, a renda fixa se apresenta como uma oportunidade que alia rentabilidade, segurança e liquidez. O mais indicado é utilizar investimentos em Renda Fixa pós fixados, que acompanham o CDI, e que oferecem liquidez e segurança para esse tipo de recurso.

Além da Renda Fixa, dá para obter uma rentabilidade ainda maior?

Cada perfil tem uma tolerância ao risco diferente, e as estratégias devem buscar equilíbrio entre segurança e retorno. O cenário desafiador de 2025 exige atenção à preservação do capital e oportunidades em diferentes mercados:

● Se você é um investidor de perfil Conservador, invista na Renda Fixa, em produtos pós-fixados com liquidez, que acompanham o CDI. Se tem objetivos claros, com horizonte de médio e longo prazo para os investimentos, considere também produtos pré-fixados e atrelados à inflação, observando o período sem liquidez, ou seja, período em que o investidor não poderá ou terá muita dificuldade de tirar o dinheiro antes do prazo, além do próprio pós-fixado sem liquidez.

● Uma sugestão de diversificação para esse perfil é: 80% de alocação em produtos pós-fixados ao CDI em uma instituição financeira sólida, 15% em fundos de crédito privado baixo risco e 5% em multimercados de baixa volatilidade

● Se você é um investidor de perfil Moderado ou Arrojado, com objetivos claros, e com horizonte de médio e longo prazo para os investimentos, há significativas oportunidades disponíveis no mercado, via Fundos de Investimentos Multimercado, ETFs e BDRs, que oferecem exposição ao mercado internacional e alternativas de diversificação, bem como ações de setores resilientes e exportadoras, beneficiadas pelo dólar alto.

● Uma sugestão de diversificação para o perfil moderado é 55% de alocação em produtos pós-fixados ao CDI em uma instituição financeira sólida, 15% em fundos multimercados de baixa volatilidade; 15% em produtos atrelados à inflação, 10% em bolsa americana e 5% em bolsa brasileira.

● Para o arrojado, é possível diminuir a alocação em pós-fixados ao CDI e aumentar a diversificação em produtos de renda variável (bolsa americana e brasileira), além de fundos de criptomoeda (5%) e fundos cambiais (5%)

● Importante lembrar que diversificação continua sendo a estratégia mais eficaz para reduzir riscos e aumentar a resiliência da carteira, ou seja, permite proteger o patrimônio em momentos de volatilidade e capturar oportunidades de crescimento em diferentes cenários econômicos.

