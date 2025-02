Praça do Bairro Modelo sofre com descarte irregular de lixo

Vale lembrar que o Código Tributário do Município (Lei Complementar 01/2014) e o Código de Posturas (Lei Municipal 784/1999) proíbem o descarte de lixo em espaços públicos. Os infratores estão sujeitos a multas e outras penalidades.

É essencial que todos colaborem para manter a praça limpa e adequada ao uso de crianças e famílias. O descarte correto de resíduos é uma responsabilidade coletiva. Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com a Prefeitura.

A imagem mostra a praça do Bairro Modelo, que frequentemente se encontra nesta situação: lixo espalhado pelo passeio, pela rua e entre os equipamentos. Apesar dos esforços dos servidores da Secretaria Municipal de Urbanismo e Zeladoria, que realizam a limpeza regularmente, poucos dias depois o problema se repete.

