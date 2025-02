Prefeitura discute 2º turno de abates com a empresa Mais Frango

Na segunda-feira, 24, o prefeito de Miraguaí, Leonir Hartk (Neco), acompanhado do vice-prefeito Ricardo Fink e do presidente da Câmara de Vereadores, José Soares, visitou a empresa Mais Frango para discutir a implementação do segundo turno de abates no frigorífico. A medida poderá gerar novas oportunidades de emprego e fortalecer a economia local.

No encontro com os diretores da empresa, Sadi Marcolin e Adelir Weissheimer, foi reafirmado o compromisso entre a administração municipal, o Legislativo e a Mais Frango para viabilizar essa expansão. O prefeito Neco destacou a importância da parceria: “A Mais Frango é uma peça-chave no desenvolvimento do nosso município. Estamos unidos para buscar soluções que tragam mais empregos, aumento na arrecadação de impostos e mais oportunidades para a nossa comunidade.”

O vice-prefeito Ricardo Fink e o presidente da Câmara, José Soares, também enfatizaram o apoio da gestão municipal e do Legislativo a iniciativas que impulsionem o setor produtivo de Miraguaí. Os representantes da Mais Frango demonstraram otimismo com a possibilidade de expansão e agradeceram o suporte do poder público na busca por melhorias e investimentos.

A ampliação do frigorífico não apenas aumentará a geração de empregos diretos, mas também beneficiará produtores locais e demais setores envolvidos na cadeia produtiva do frango. A administração municipal segue trabalhando para viabilizar projetos que estimulem o crescimento econômico de Miraguaí.

Com informações da Planeta FM 102.7