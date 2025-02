Governo do RS lança edital para fortalecer previsão de eventos hidrológicos críticos

O governo do Estado publicou na última sexta-feira (21) o edital para a contratação de um projeto de Modelagem Hidrodinâmica, iniciativa que faz parte do Plano Rio Grande e está inserida na Política Estadual de Proteção e Defesa Civil, com o objetivo de fortalecer o sistema estadual, aprimorando a gestão de riscos e desastres da Defesa Civil do Rio Grande do Sul.

A expectativa do governo é contratar a prestação de serviços especializados para previsão de eventos hidrológicos críticos, mapeamento geoespacializado, identificação e classificação de áreas de risco hidrológico e limiares, elaboração de manchas de inundação, planejamento de redes de monitoramento e alerta, equipe técnica especializada e licenciamento de softwares.

O edital também prevê que a contratação atinja uma série de objetivos específicos, tais como:

- Mapear, identificar e classificar áreas de acordo com o risco hidrológico associado;

- Dar diretrizes técnicas para identificação dos trechos dos cursos d’água com riscos hidrológicos (inundação e estiagem) prioritários para o Sistema Estadual de Monitoramento e Alerta;

- Elaborar manchas de inundação para trechos dos cursos d’água com riscos hidrológicos prioritários;

- Mapear áreas vulneráveis e definir limiares para enxurradas e escorregamentos;

- Subsidiar o planejamento da expansão da rede estadual de monitoramento e alerta;

- Realizar simulações hidrológicas em tempo real;

- Realizar testes de validação e calibração de modelos numéricos hidrológicos e hidrodinâmicos;

- Emitir boletins diários de previsão de vazões para apoiar a emissão de avisos e alertas hidrológicos de inundações e de estiagem;

- Elaborar mapas de suscetibilidade/vulnerabilidade e de risco de inundações;

- Apoiar a identificação dos trechos dos cursos d’água com riscos hidrológicos (inundação e estiagem) prioritários para o monitoramento e alerta;

- Subsidiar a definição dos critérios e limiares para os níveis de normalidade, observação, atenção, alerta e emergência para inundações bruscas, graduais e estiagem nos pontos de monitoramento.

- Subsidiar o planejamento para a expansão da rede estadual de monitoramento e alerta através da implantação de estações telemétricas de monitoramento;

- Prover serviços de consultoria na área de hidrologia;

- Prover suporte técnico e realizar atividades extraordinárias quando requisitado em situações de alerta e emergência;

- Prover o treinamento técnico necessário dos integrantes da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil para a perfeita análise e compreensão dos boletins de previsão e utilização de seus produtos.

Segundo a Defesa Civil, os dados poderão auxiliar na tomada de decisões em situações de eventos extremos e desastres naturais ou tecnológicos, elevando o nível de preparação e resposta a essas situações e minimizando os impactos e protegendo a população.

O valor estimado para a contratação é de R$ 12.187.141,08, por 24 meses de prestação de serviços. o edital será feito na modalidade menor preço, no qual a vencedora da licitação a proposta de menor valor desde que atenda os requisitos previstos em edital.

O processo de licitação será realizado em 12 de março de 2025 e o contrato contemplará a prestação de serviços especializados de modelagem hidrológica e hidrodinâmica e mapeamento de locais suscetíveis a inundações.