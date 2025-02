Serasa, Correios e Febraban fazem mutirão para atender endividados

Correios , em parceria com a Serasa e a Federação Brasileira e Federação Brasileiras de Bancos (Febraban) , iniciaram esta semana um mutirão para viabilizar o atendimento presencial e gratuito a pessoas endividadas . Interessados podem se dirigir a qualquer agência dos Correios , onde serão informados sobre quais débitos estão em seu nome na plataforma Limpa Nome .

Por meio de uma parceria com 1.456 empresas, serão oferecidos, segundo os Correios, descontos de até 99% , parcelamento de até 72 vezes e a possibilidade de limpar o nome e aumentar a pontuação de score na hora. O serviço faz parte do Feirão Serasa 2025 .

“Nossa equipe está treinada para ajudar os cidadãos que querem resolver suas pendências financeiras com um atendimento prático e rápido”, informaram os Correios, garantindo que não cobrará qualquer taxa pelo serviço de consulta em todas suas 10 mil agências até o dia 31 de março.

Os interessados em negociar suas dívidas devem apresentar um documento oficial com foto para conferir as ofertas disponíveis e escolher quais contas deseja pagar, bem como a forma de pagamento, se à vista ou parcelada. Contas pagas com Pix podem ter descontos especiais .

De acordo com o Serasa, há, em todo país, mais de 74 milhões de pessoas negativadas .