Programa Penso, Logo Destino capacita cerca de 12 mil agentes catarinenses de Saúde e de combate às endemias

Fotos: Divulgação / IMA

A primeira capacitação deste ano do Programa Penso, Logo Destino (PLD), do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), será nesta terça-feira, 25, e tem como público-alvo agentes de Saúde e de Combate às Endemias que atuam nos municípios catarinenses. Os primeiros encontros ocorrem na região de São Miguel do Oeste e vão até quinta-feira, 27. Participam profissionais dos municípios abrangidos pela Coordenadoria Regional do Meio Ambiente (Codam) sediada nesse município.



A previsão é que, até o final de 2025, cerca de 12 mil profissionais participem das atividades. As próximas ações de capacitação de agentes de Saúde e de Combate às Endemias serão realizadas em abril, nas Codams de Itajaí e Caçador.



Os treinamentos são resultados de uma parceria da Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Diretoria de Atenção Primária à Saúde (DAPS), da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) e das Gerências Regionais de Saúde, com o IMA, representado pelo PLD e pelas Coordenadorias Regionais de Meio Ambiente (Codams).

Foto: Reprodução/Secom SC

Conforme o coordenador estadual do PLD, Cícero Brasil, o objetivo é munir os profissionais com informações sobre a destinação correta dos resíduos sólidos, especialmente aqueles que devem ser encaminhados para a logística reversa. Em 2024, as ações articuladas pelo PLD foram responsáveis pela recolha e destinação correta de aproximadamente 100 mil pneus, quase 160 mil quilos de pilhas e eletroeletrônicos e 190 mil unidades de lâmpadas.

A parceria entre os órgãos estaduais de Saúde e o Programa Penso, Logo Destino já ocorreu em anos anteriores, com bons resultados alcançados. “O PLD trabalha para que os profissionais da saúde se tornem agentes multiplicadores dos sistemas de logística reversa em Santa Catarina, portanto, é uma satisfação contar com a parceria destes profissionais novamente em 2025”, reforçou o coordenador estadual do PLD.

O alerta sobre a incidência de casos de dengue no estado torna essa parceria ainda mais importante, já que os materiais descartados de maneira inadequada podem acumular água e, com isso, colaborar para a proliferação do mosquitoAedes aegypti.



Na avaliação da presidente do IMA, Sheila Meirelles, a colaboração dos diferentes órgãos de governo é fundamental para que as ações de coleta e destinação de resíduos sólidos alcancem o objetivo de melhorar a qualidade ambiental e, consequentemente, a saúde dos catarinenses. “Essa integração é fundamental para ampliar a rede de agentes qualificados para operacionalizar e disseminar as boas práticas ambientais relacionadas à destinação correta dos resíduos sólidos e, com isso, colaborar para a saúde da população”, explica a presidente do IMA.