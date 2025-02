Derrubadas celebra 33 anos de emancipação com programação especial

Derrubadas comemora seu 33º aniversário de emancipação político-administrativa com uma série de eventos culturais, esportivos e sociais ao longo do mês de março. A programação foi planejada para envolver toda a comunidade e visitantes, promovendo momentos de integração e celebração.

Programação oficial do mês de aniversário

08/03 (Sábado) – 09h | VII Jogos de Integração entre Funcionários Municipais

Local: Centro Esportivo Municipal

Evento esportivo que promove a confraternização entre os servidores municipais.

10/03 (Segunda-feira) – 14h | Comemoração do Dia Internacional da Mulher

Local: Ginásio Municipal Society

Celebração especial em homenagem às mulheres e sua importância na sociedade.

14/03 (Sexta-feira) – 09h | Assembleia Geral da Rota do Yucumã

Local: Auditório Municipal

Encontro para discutir ações e estratégias de fortalecimento do turismo regional.

15/03 (Sábado) – 14h | V Desafio Mountain Bike

Local: Trilhas Locais

Competição que reúne atletas e entusiastas do ciclismo em meio às belezas naturais do município.

17/03 (Segunda-feira) – 08h30 | Saúde na Praça

Local: Praça Dorival Rigodanzo

Atividades de fisioterapia e promoção da saúde para incentivar hábitos saudáveis na população.

19/03 (Quarta-feira) – 10h | Palestra: Emissão de Nota Fiscal Eletrônica para Produtor Rural

Local: Auditório Municipal

Orienta produtores rurais sobre o processo de emissão de notas fiscais eletrônicas.

20/03 (Quinta-feira) – 09h | Sessão Solene

Local: Câmara de Vereadores

Momento para celebrar conquistas e discutir o futuro do município.

20/03 a 24/03 | Passeio de Barco no Canal do Salto do Yucumã

Moradores poderão desfrutar do passeio com 50% de desconto, explorando uma das paisagens mais deslumbrantes da região.

28/03 (Sexta-feira) – 19h | Abertura da 2ª Copa Yucumã e 1ª Copa Derrubadense de Futebol Society

Local: Ginásio Municipal Society

Início das competições esportivas que prometem movimentar a cidade e incentivar o esporte local.