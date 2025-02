Serviços Urbanos e Planejamento buscam inovação para iluminação pública

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7

Para viabilizar o projeto, a administração municipal está em busca de empresas parceiras que possam contribuir com essa iniciativa. "Nosso foco agora é planejar e estruturar esse projeto para que, futuramente, possamos torná-lo realidade", reforçou Cristie.

Segundo Cristie Becker, os levantamentos de dados e relatórios apontam um alto custo mensal com iluminação, o que reforça a necessidade de adotar novas tecnologias.

Nesta terça-feira, 25, acompanhados do engenheiro civil Luan Splendor, os secretários visitaram uma empresa especializada em engenharia elétrica para conhecer soluções voltadas à modernização e eficiência energética da iluminação pública.

