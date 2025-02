Produtor de Derrubadas recebe kit de inseminação artificial para aprimorar rebanho leiteiro

Atualmente, o município conta com 16 inseminadores e 21 botijões para armazenamento, garantindo que os produtores tenham acesso a tecnologias inovadoras. A iniciativa busca promover o melhoramento genético dos rebanhos e contribuir para o desenvolvimento sustentável do setor pecuário de Derrubadas.

Além de utilizar a técnica em sua propriedade, o produtor também prestará o serviço a propriedades vizinhas. O programa de Melhoramento Genético oferece subsídios de R$ 25,00 por dose de sêmen convencional, tanto para raças de corte quanto leiteiras, e R$ 100,00 por dose de sêmen sexado para as raças leiteiras. O programa também fornece gratuitamente materiais como luvas, bainhas e nitrogênio para armazenamento do sêmen.

O secretário Rodrigo Vendrusculo destacou a importância da inseminação artificial para fortalecer a economia local e impulsionar a produção pecuária no município. “A inseminação artificial é uma ferramenta essencial para o melhoramento genético do rebanho e o aumento da produtividade nas propriedades rurais”, afirmou.

O produtor rural Leonardo Fernando Mendes, da localidade de Belo Horizonte, em Derrubadas, recebeu nesta semana um kit completo de inseminação artificial da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. A iniciativa tem como objetivo melhorar a qualidade genética do rebanho leiteiro e aumentar a produtividade na região.

