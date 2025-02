A Brigada Militar e o SAMU também estão no local prestando atendimento. As autoridades alertam os motoristas para redobrarem a atenção ao trafegar pela região.

Na noite desta segunda-feira, 25, por volta das 19h40, os Bombeiros Voluntários foram acionados para atender a uma ocorrência de incêndio em um veículo nas proximidades da comunidade do KM 12.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.