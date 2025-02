CRAS abre inscrições para cursos gratuitos de culinária

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) está com inscrições abertas para três cursos de capacitação na área de culinária: Tortas e Docinhos, Panificação Caseira e Ovos de Colher. As aulas são gratuitas e serão realizadas na sede do CRAS, localizada na Rua Sebaldo Stein, 05 (ao lado do CAPS).

Programação dos cursos

Tortas e Docinhos

Data: 17 e 18 de março

Horário: 8h às 16h

Local: Sede do CRAS

Panificação Caseira

Data: 19 a 21 de março

Horário: 8h às 16h

Local: Sede do CRAS

Ovos de Colher

Data: 3 e 9 de março (duas turmas)

Horário: 8h às 16h

Local: Sede do CRAS

As vagas são limitadas. Os interessados devem se inscrever presencialmente no CRAS, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

Essa é uma excelente oportunidade para aprender novas habilidades e até gerar renda extra. Para mais informações, entre em contato com a equipe do CRAS pelo telefone (55) 3551-2874.