Nova travessia sobre o Rio Turvo é entregue à comunidade

O prefeito Rosemar Sala visitou, na tarde de terça-feira, 25, a nova pinguela sobre o Rio Turvo, que liga as localidades de Oito de Março e Molina. A obra foi realizada em parceria com a Administração Municipal de Três Passos e executada pelo município de Tenente Portela, com os custos divididos igualmente entre as duas cidades.

De acordo com o prefeito, a antiga passarela era frequentemente danificada por enchentes, comprometendo sua estrutura e a segurança dos pedestres. A nova construção foi projetada para garantir mais estabilidade e melhores condições para a travessia.

Sala também destacou que a passarela é exclusiva para pedestres, sendo proibida a passagem de veículos ou animais.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela