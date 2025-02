Theatro São Pedro anuncia reforma para adequações de acessibilidade e prevenção contra incêndio com programação de fechamento

O Theatro São Pedro, um dos maiores patrimônios culturais do Estado, passará por uma importante reforma para a implementação de seu Plano de Prevenção Contra Incêndio (PPCI) e acessibilidade. Com previsão de início em 24 de março, a reforma visa garantir mais segurança e inclusão aos visitantes da instituição.

Para marcar esse momento especial, o Theatro São Pedro realizará uma programação especial no fim de semana de 21 a 23 de março, com três espetáculos que celebram o passado e o futuro do São Pedro e valorizam a diversidade e a força da cultura local. A primeira atração ocorre dia 21, às 20h, com o show de celebração de 25 anos de carreira da dupla Claus e Vanessa. No dia 22, às 20h, haverá o espetáculo Meretrizes, com Liane Venturella, direção de Camila Bauer e acompanhamento no piano de Catarina Domenici.

Para encerrar a programação, em 23 de março, às 18h, será realizado o recital de Simone Leitão, em comemoração aos 75 anos da primeira apresentação da Orquestra Sinfônica de porto Alegre (Ospa) no Theatro São Pedro, que ocorreu nesse mesmo dia, em 1950. Os ingressos para os três espetáculos serão gratuitos e poderão ser adquiridos no site do teatro.

A atualização do PPCI é essencial para atender às normas vigentes e reforçar a segurança de artistas, funcionários e público em geral. As melhorias em acessibilidade incluem a instalação de rampas, elevadores e adaptações para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. Para que essas transformações aconteçam, o teatro ficará cerca de um ano e meio sem atividades abertas ao público.

A secretária da Cultura, Beatriz Araujo, destaca que o fechamento temporário do Theatro São Pedro acontece em um momento positivo para a cultura da capital, com a secretaria prestes a inaugurar o Teatro Simões Lopes Neto e finalizar a obra final do Multipalco Eva Sopher. "Estamos entregando à cidade um novo teatro, totalmente preparado para receber espetáculos de diversas naturezas. A nossa articulação foi feita para garantir que a capital não perdesse seu espaço cultural. Pelo contrário, estamos criando a oportunidade de, em breve, ter mais um palco, quando o Theatro São Pedro for reaberto", afirma. "O governador Eduardo Leite garantiu os recursos necessários para a recuperação do Theatro São Pedro. Essa obra é essencial, pois o teatro não passa por uma grande reforma desde sua reinauguração, há 40 anos", reforçou.

A reforma contará com a supervisão da empresa de arquitetura Couto & Severo Ltda. Arquitetos e Projetos, dos arquitetos Helenice Macedo de Couto e Fernando Caetano, com apoio da Associação Amigos do Theatro São Pedro e realização da Secretaria da Cultura (Sedac).

O presidente da Fundação Theatro São Pedro, Antonio Hohlfeldt, disse que a programação de encerramento resgata a memória afetiva do espaço e reforça o papel da cultura na construção do sentimento de pertencimento. "A vida é dinâmica, muda a toda a hora. No campo da cultura, então, ela é uma voragem. No dia 23 de março de 1950, a Ospa fazia seu primeiro concerto, no palco do Theatro São Pedro. 75 anos depois, vamos homenagear a Ospa no dia em que o Theatro São Pedro realiza sua última atividade antes de fechar para obras de prevenção de incêndio e de acessibilidade. Um evento que celebra o início de uma história se encontra com um evento que marca uma passagem histórica de outra instituição. Tudo em movimento. Fazendo história”, ressaltou Hohlfeldt.

A programação de encerramento tem a curadoria da diretora artística do Theatro São Pedro, Gabriela Munhoz. “A programação segue a linha curatorial que temos investigado e proposto: fomentar uma programação diversa que atenda a públicos múltiplos, e que dê voz a temas importantes deste tempo. Claus e Vanessa é uma banda que tem 25 anos de trajetória e para esta comemoração leva ao palco do Theatro também a oportunidade de um projeto social cantar junto. Meretrizes é um espetáculo sobre a vida das prostitutas, mulheres invisibilizadas pela sociedade. E o recital de Simone Leitão, em homenagem à Ospa, é um presente de fechamento que conclui este ciclo importante de vida no São Pedro. Música popular, música erudita e teatro. Vai ser emocionante, sem dúvida, já está sendo”, afirmou.

Programação de fechamento do Theatro São Pedro

Claus e Vanessa 25 anos – 21 de março (sexta-feira), às 20h

25 anos de carreira, 25 anos de parceria na música e na vida. Comemorando seu aniversário de 25 anos de carreira, Claus e Vanessa sobem ao palco do Theatro São Pedro para um show especial, onde serão executados os seus grandes clássicos, em uma versão intimista, no formato “vozes e violão”. Para comemorar essa data tão importante, Claus e Vanessa contarão com a participação musical das Crianças da Nossa Casa.

Meretrizes – 22 de março (sábado), às 20h

Um espetáculo que combina teatro, música e relatos reais para dar voz às experiências de profissionais do sexo. A partir de uma abordagem documental, a peça apresenta fragmentos de vida de mulheres que enfrentam o preconceito e a discriminação, evidenciando a urgência desse debate. Mais do que uma encenação, o espetáculo é um ato de resistência e um apelo por respeito às mulheres e às suas escolhas, sejam elas pessoais ou profissionais. Ao longo de quase um ano, a diretora Camila Bauer e a atriz Liane Venturella mergulharam em uma pesquisa intensa, conversando com dezenas de profissionais do sexo. Dessa imersão nasceu o mais recente espetáculo do Coletivo Projeto Gompa, que traz ao palco histórias reais, transformadas em arte e reflexão

Simone Leitão - 75 anos da Ospa – 23 de março (domingo), às 18h

Em comemoração aos 75 anos do primeiro concerto da Ospa, realizado no Theatro São Pedro, a renomada pianista Simone Leitão fará um recital em homenagem à orquestra mais antiga do Estado, com a apresentação das obras do primeiro concerto, em 23 de março de 1950. No programa,Lieder ohne Worte op. 19 nº 1 e nº 3, de Felix Mendelssohn;Sonata op. 57 em Fá menor, de Ludwig van Beethoven;Miroirs,Noctuelles,Une Barque sur l’OcéaneAlborada del gracioso, de Maurice Ravel (que esse ano será celebrado pelos seus 150 anos de nascimento), além deReminiscences de Lucia di Lammermoor, de Franz Liszt. Simone Leitão, pianista brasileira, é reconhecida por sua expressividade e técnica. Com agenda intensa na Europa e Américas, apresentou-se quatro vezes no Carnegie Hall e atuou como solista com orquestras como Filarmônica de Minas, OSB, Miami Symphony e Potsdam Symphony. Grava pelo selo MSR Classics. Mantém uma agenda de 50 concertos anuais. Fundou a Academia Jovem Concertante e dirige festivais como a Rio Chamber Music Week e o Recôncavo Instrumental. Doutora pela University of Miami, estudou com Ivan Davis, discípulo de Horowitz e Geir Braaten, na Noruega.

Serviço

O quê: espetáculos de fechamento do Theatro São Pedro antes da reforma

espetáculos de fechamento do Theatro São Pedro antes da reforma Quando: 21 a 23 de março

21 a 23 de março Onde: Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, S/N - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90010-300)

Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, S/N - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90010-300) Ingressos:gratuitos, disponíveis no site do Theatro São Pedro .