Prefeitura realiza emissão da Carteira de Identidade

A Secretaria Municipal da Fazenda de Miraguaí informa à população que o atendimento para a emissão da Carteira de Identidade é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30. Os interessados devem comparecer presencialmente ao Posto de Identificação, localizado na Secretaria da Fazenda, no prédio da Prefeitura.

De acordo com a secretária da Fazenda, Kielin Botton, para solicitar o documento é necessário apresentar a certidão de registro civil correspondente ao estado civil do requerente. Pessoas solteiras devem apresentar a certidão de nascimento, enquanto casados, separados, divorciados ou viúvos devem levar a certidão de casamento, com as devidas averbações, quando houver.

As certidões devem ser apresentadas no formato original, em segunda via emitida pelo cartório ou cópia autenticada em tabelionato. O documento deve estar em bom estado de conservação e não pode estar plastificado. Além disso, a inclusão do CPF na Carteira de Identidade é obrigatória.

Documentos opcionais

Podem ser incluídos na Carteira de Identidade, de forma opcional, os seguintes documentos:

- Cartão Nacional de Saúde (SUS);

- Identidade profissional (OAB, CREA, etc.);

- Carteira de motorista;

- Carteira de trabalho;

- Certificado militar;

- Título de eleitor;

- PIS/PASEP;

- Tipo sanguíneo e fator RH;

- Nome social (para travestis e transexuais);

- Condições peculiares de saúde (como autismo, cegueira ou necessidade de cadeira de rodas) – mediante apresentação do documento original e, no caso de deficiência, laudo médico constando o CID da condição.

Carteira de Identidade Nacional (CIN)

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) foi criada para unificar a identificação dos cidadãos em todo o Brasil, utilizando o número do CPF como identificação única. O documento pode ser emitido em formato digital, impresso em papel ou em cartão.

A primeira emissão da CIN em papel é gratuita. O novo modelo inclui um código QR, que garante mais segurança e praticidade aos cidadãos. Além disso, a CIN possui um padrão unificado em todo o país, eliminando informações divergentes nos documentos de identificação.

Para mais informações, os cidadãos podem procurar a Secretaria da Fazenda de Miraguaí no horário de atendimento.

Com informações da Planeta FM 102.7